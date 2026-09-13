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Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт , хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт , хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H10)

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Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт , хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H10) - фото 1
Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт , хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H10) - фото 2
Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт , хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H10) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор борфрез
Комплектация
A1020, C1020, D1009, E1220, F1225, G1225, J1009, L1228, M1225, N1010
  • Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт , хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H10) - фото 1
  • Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт , хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H10) - фото 2
  • Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт , хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H10) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708565
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор борфрез
Страна производства
Китай
Комплектация
A1020, C1020, D1009, E1220, F1225, G1225, J1009, L1228, M1225, N1010
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х3
Вес, г.
100

Описание товара Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт , хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H10)

Твердосплавные борфрезы ЗУБР обеспечивают высокую производительность, точность обработки и значительный рабочий ресурс. Предназначены для обработки и шлифовки высококачественных(в том числе жаропрочных, нержавеющих и легированных) сталей твердостью до 60HRC, сварных швов, чугуна, меди, бронзовых сплавов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт , хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H10)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор борфрез
Страна производства
Китай
Комплектация
A1020, C1020, D1009, E1220, F1225, G1225, J1009, L1228, M1225, N1010
Страна производитель
Китай
Описание
Твердосплавные борфрезы ЗУБР обеспечивают высокую производительность, точность обработки и значительный рабочий ресурс. Предназначены для обработки и шлифовки высококачественных(в том числе жаропрочных, нержавеющих и легированных) сталей твердостью до 60HRC, сварных швов, чугуна, меди, бронзовых сплавов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт , хвостовик 6 мм, ПРОФЕССИОНАЛ (28815-H10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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