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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 20
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 21
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 22
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 23
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 24
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 25
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 25
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708518
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22)
7 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, скоба крепления, сумка, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
325х255х85 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, кг.
1

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22)

ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная дрель-шуруповерт, сумка ДШУ-40-22 - компактная и недорогая модель предназначена для сверления и заворачивания. Эргономичный дизайн, производительный двигатель и настроенная муфта момента позволяет выполнять точный работы легко и без усилий. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, скоба крепления, сумка, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
325х255х85 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная дрель-шуруповерт, сумка ДШУ-40-22 - компактная и недорогая модель предназначена для сверления и заворачивания. Эргономичный дизайн, производительный двигатель и настроенная муфта момента позволяет выполнять точный работы легко и без усилий. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), ударная, сумка (ДШУ-40-22) – стоимость товара 7280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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