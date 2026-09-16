Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3)
ЗУБР Профессионал Компакт Комби, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс DB-50-22-H3 - высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР серии LMS. Компактная дрель-шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Крутящий момент 50 Нм и небольшой вес делают его удобным для наиболее распространенных работ - сверление дерева и металла (при установке соответствующих сверл), заворачивание крепежа диаметром до 8 мм (при установке соответствующих бит), перемешивание ЛКМ (при установке соответствующих насадок) и т.д.. Для расширения функциональности в комплекте предусмотрены 3 сменных патрона. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3)