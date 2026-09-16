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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 20
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 21
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 22
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 23
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 24
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 25
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 26
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 27
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 28
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 29
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 30
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 31
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 32
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 33
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 25
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 26
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 27
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 28
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 29
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 30
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 31
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 32
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 33
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
14 160 руб.  20 000 руб. 
Начислим 227 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708495
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3)
14 160 руб. -29%
20 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, патрон кулачковый, патрон эксцентриковый, патрон угловой, аккумулятор, зарядное устройство, скоба поясная, бита 50 мм, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
450х380х150 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х38х15
Вес, кг.
1.5

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3)

ЗУБР Профессионал Компакт Комби, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс DB-50-22-H3 - высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР серии LMS. Компактная дрель-шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Крутящий момент 50 Нм и небольшой вес делают его удобным для наиболее распространенных работ - сверление дерева и металла (при установке соответствующих сверл), заворачивание крепежа диаметром до 8 мм (при установке соответствующих бит), перемешивание ЛКМ (при установке соответствующих насадок) и т.д.. Для расширения функциональности в комплекте предусмотрены 3 сменных патрона. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, патрон кулачковый, патрон эксцентриковый, патрон угловой, аккумулятор, зарядное устройство, скоба поясная, бита 50 мм, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
8
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
10
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
450х380х150 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР Профессионал Компакт Комби, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс DB-50-22-H3 - высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР серии LMS. Компактная дрель-шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Крутящий момент 50 Нм и небольшой вес делают его удобным для наиболее распространенных работ - сверление дерева и металла (при установке соответствующих сверл), заворачивание крепежа диаметром до 8 мм (при установке соответствующих бит), перемешивание ЛКМ (при установке соответствующих насадок) и т.д.. Для расширения функциональности в комплекте предусмотрены 3 сменных патрона. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #2, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная модульная, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ (DB-50-22-H3) – стоимость товара 14160 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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