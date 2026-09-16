Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #1, 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), модульная BRUSHLESS, Профессионал (DB-125)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 720 руб.
В наличии
Код товара: 708487
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, патрон кулачковый, патрон эксцентриковый, патрон угловой, бита 50 мм, битодержатель, скоба поясная, руководство по эксплуатации, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
250х230х60 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х6
Вес, кг.
1
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #1, 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), модульная BRUSHLESS, Профессионал (DB-125)
Высокотехнологичный шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Удобный инструмент с набором сменных патронов , крутящим моментом 45 Нм и компактной конструкцией для сборки мебели, ремонта оборудования, комплектации силовых шкафов и т.д. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, патрон кулачковый, патрон эксцентриковый, патрон угловой, бита 50 мм, битодержатель, скоба поясная, руководство по эксплуатации, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
250х230х60 мм
Страна производитель
Китай
Высокотехнологичный шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Удобный инструмент с набором сменных патронов , крутящим моментом 45 Нм и компактной конструкцией для сборки мебели, ремонта оборудования, комплектации силовых шкафов и т.д. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #1, 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), модульная BRUSHLESS, Профессионал (DB-125) - стоимость товара 6720 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #1, 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7), модульная BRUSHLESS, Профессионал (DB-125)