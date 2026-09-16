Top.Mail.Ru
Адаптер для АКБ STEHER 20 В, LMS под инструмент V1, (LMS-V1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Адаптер для АКБ STEHER 20 В, LMS под инструмент V1, (LMS-V1)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Адаптер для АКБ STEHER 20 В, LMS под инструмент V1, (LMS-V1) - фото 1
Адаптер для АКБ STEHER 20 В, LMS под инструмент V1, (LMS-V1) - фото 2
Адаптер для АКБ STEHER 20 В, LMS под инструмент V1, (LMS-V1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптеры для электроинструмента
Напряжение, В
20
  • Адаптер для АКБ STEHER 20 В, LMS под инструмент V1, (LMS-V1) - фото 1
  • Адаптер для АКБ STEHER 20 В, LMS под инструмент V1, (LMS-V1) - фото 2
  • Адаптер для АКБ STEHER 20 В, LMS под инструмент V1, (LMS-V1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708453
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Адаптер для АКБ STEHER 20 В, LMS под инструмент V1, (LMS-V1)
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Адаптеры для электроинструмента
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
250

Описание товара Адаптер для АКБ STEHER 20 В, LMS под инструмент V1, (LMS-V1)

Адаптер совместимости инструмента системы V1 c АКБ системы LMS. Позволяет устанавливать и использовать батареи LMS на инструменте V1. Обеспечивает совместимость протоколов работы и защиты между системами



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Адаптер для АКБ STEHER 20 В, LMS под инструмент V1, (LMS-V1)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Адаптеры для электроинструмента
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер совместимости инструмента системы V1 c АКБ системы LMS. Позволяет устанавливать и использовать батареи LMS на инструменте V1. Обеспечивает совместимость протоколов работы и защиты между системами


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер для АКБ STEHER 20 В, LMS под инструмент V1, (LMS-V1) - стоимость товара 660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...