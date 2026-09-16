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Адаптер для АКБ STEHER 20 В, V1 под инструмент LMS, (V1-LMS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер для АКБ STEHER 20 В, V1 под инструмент LMS, (V1-LMS)

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Адаптер для АКБ STEHER 20 В, V1 под инструмент LMS, (V1-LMS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптеры для электроинструмента
Напряжение, В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708452
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Адаптер для АКБ STEHER 20 В, V1 под инструмент LMS, (V1-LMS)
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Адаптеры для электроинструмента
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
250

Описание товара Адаптер для АКБ STEHER 20 В, V1 под инструмент LMS, (V1-LMS)

Адаптер совместимости инструмента системы V1 c АКБ системы LMS. Позволяет устанавливать и использовать батареи LMS на инструменте V1. Обеспечивает совместимость протоколов работы и защиты между системами



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Отзывы о товаре Адаптер для АКБ STEHER 20 В, V1 под инструмент LMS, (V1-LMS)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Адаптеры для электроинструмента
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер совместимости инструмента системы V1 c АКБ системы LMS. Позволяет устанавливать и использовать батареи LMS на инструменте V1. Обеспечивает совместимость протоколов работы и защиты между системами


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер для АКБ STEHER 20 В, V1 под инструмент LMS, (V1-LMS) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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