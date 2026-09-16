Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, LMS под инструмент С1-18, (LMS-C18)
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Характеристики
Тип товара
Адаптеры для электроинструмента
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
В наличии
Код товара: 708450
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870 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Адаптеры для электроинструмента
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
250
Описание товара Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, LMS под инструмент С1-18, (LMS-C18)
Адаптер совместимости инструмента системы С1-18 c АКБ системы LMS. Позволяет устанавливать и использовать батареи LMS на инструменте С1-18. Обеспечивает совместимость протоколов работы и защиты между системами
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Адаптеры для электроинструмента
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Адаптер совместимости инструмента системы С1-18 c АКБ системы LMS. Позволяет устанавливать и использовать батареи LMS на инструменте С1-18. Обеспечивает совместимость протоколов работы и защиты между системами
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, LMS под инструмент С1-18, (LMS-C18) - стоимость товара 870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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