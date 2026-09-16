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Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS)

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Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 1
Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 2
Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 3
Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 4
Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 5
Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 6
Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 7
Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 8
Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 9
Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 10
Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптеры для электроинструмента
Напряжение, В
18
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 1
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 2
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 3
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 4
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 5
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 6
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 7
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 8
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 9
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 10
  • Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708448
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS)
970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Адаптеры для электроинструмента
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
250

Описание товара Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS)

Адаптер совместимости инструмента системы LMS c АКБ системы С1-18. Позволяет устанавливать и использовать батареи С1-18 на инструменте LMS. Обеспечивает совместимость протоколов работы и защиты между системами



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Отзывы о товаре Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Адаптеры для электроинструмента
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер совместимости инструмента системы LMS c АКБ системы С1-18. Позволяет устанавливать и использовать батареи С1-18 на инструменте LMS. Обеспечивает совместимость протоколов работы и защиты между системами


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер для АКБ ЗУБР 18 В, С1-18 под инструмент LMS, (С18-LMS) - этот товар вы можете купить по цене 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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