Britney Spears - Oops I Did It Again (deluxe) (0198028305716) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
Oops I Did It Again
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708424
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028305716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
Oops I Did It Again
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Oops!...I Did It Again, Stronger, Don't Go Knockin' On My Door, (I Can't Get No) Satisfaction, The Last To Know, What U See (Is What U Get), Lucky, One Kiss From You, Where Are You Now, B10 Can't Make You Love Me, C11 When Your Eyes Say It, C12 Dear Diary, C13 Girl In The Mirror, C14 You Got It All, C15 Heart, C16 Walk On By, Ooops! We Remixed Again! Radio Edit), Elliot Radio Mix), D19 Stronger (Miguel Migs Vocal Edit), The Last To Know (Thunderpuss Radio Mix), D21 Stronger (Adamusic Remix), D22
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Britney Spears - Oops I Did It Again (deluxe) (0198028305716) виниловая пластинка
"Oops!...I Did It Again" – студийный альбом американской певицы Бритни Спирс, выпущенный в 2000 году. Так же как и предыдущий альбом Спирс "...Baby One More Time" (1999), "Oops… I Did It Again" выдержан в жанрах поп-, данс-поп-, и тин-поп-музыки. На альбоме также преобладают элементы фанка и R&B. Работая над альбомом, Спирс сотрудничала с такими продюсерами, как Макс Мартин, Рами Якуб, Пери Магнуссон, Дэвид Крюгер, Кристиан Лундин, Джейк Шульц, Darkchild и Роберт Джон "Матт" Ланг.
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028305716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
Oops I Did It Again
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Oops!...I Did It Again, Stronger, Don't Go Knockin' On My Door, (I Can't Get No) Satisfaction, The Last To Know, What U See (Is What U Get), Lucky, One Kiss From You, Where Are You Now, B10 Can't Make You Love Me, C11 When Your Eyes Say It, C12 Dear Diary, C13 Girl In The Mirror, C14 You Got It All, C15 Heart, C16 Walk On By, Ooops! We Remixed Again! Radio Edit), Elliot Radio Mix), D19 Stronger (Miguel Migs Vocal Edit), The Last To Know (Thunderpuss Radio Mix), D21 Stronger (Adamusic Remix), D22
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Oops!...I Did It Again" – студийный альбом американской певицы Бритни Спирс, выпущенный в 2000 году. Так же как и предыдущий альбом Спирс "...Baby One More Time" (1999), "Oops… I Did It Again" выдержан в жанрах поп-, данс-поп-, и тин-поп-музыки. На альбоме также преобладают элементы фанка и R&B. Работая над альбомом, Спирс сотрудничала с такими продюсерами, как Макс Мартин, Рами Якуб, Пери Магнуссон, Дэвид Крюгер, Кристиан Лундин, Джейк Шульц, Darkchild и Роберт Джон "Матт" Ланг.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Britney Spears - Oops I Did It Again (deluxe) (0198028305716) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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