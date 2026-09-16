Уцененный товар Душевая система ABBER Weiss Insel AF8050 скрытого монтажа с изливом, термостат, хром хорошее состояние, 708418
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Причина уценки
витринный образец (потертости царапины, скол на пластике)
Цвет
белый
Диаметр верхнего душа, мм
250х250
Диаметр ручного душа, мм
115х115
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Смеситель с термостатом
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%13 170 руб. 43 900 руб.
В наличии
Код товара: 708418
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 170 руб. -70%
43 900 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Причина уценки
витринный образец (потертости царапины, скол на пластике)
Цвет
белый
Диаметр верхнего душа, мм
250х250
Диаметр ручного душа, мм
115х115
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х38х12
Вес, кг.
5.7
Описание товара Уцененный товар Душевая система ABBER Weiss Insel AF8050 скрытого монтажа с изливом, термостат, хром хорошее состояние
Характеристики:
- Тип смесителя: термостатический
- Верхний душ: есть
- Форма верхнего душа: квадратная
- Количество режимов: 1
- Ручной душ: есть
- Форма ручного душа: прямоугольная
- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Термостатический смеситель: есть
- Излив: есть
- Длина излива: 186 мм
- Запорный клапан: термостатический картридж
- Мыльница: нет
- Размер верхнего душа: 250х250 мм
- Размер головки ручного душа: 200х35 мм
Причина уценки: витринный образец (потертости царапины, скол на пластике)
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Причина уценки
витринный образец (потертости царапины, скол на пластике)
Цвет
белый
Диаметр верхнего душа, мм
250х250
Диаметр ручного душа, мм
115х115
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Страна производитель
Китай
Характеристики:
- Тип смесителя: термостатический
- Верхний душ: есть
- Форма верхнего душа: квадратная
- Количество режимов: 1
- Ручной душ: есть
- Форма ручного душа: прямоугольная
- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Термостатический смеситель: есть
- Излив: есть
- Длина излива: 186 мм
- Запорный клапан: термостатический картридж
- Мыльница: нет
- Размер верхнего душа: 250х250 мм
- Размер головки ручного душа: 200х35 мм
Причина уценки: витринный образец (потертости царапины, скол на пластике)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки
Теги товара: стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Уцененный товар Душевая система ABBER Weiss Insel AF8050 скрытого монтажа с изливом, термостат, хром хорошее состояние - стоимость товара 13170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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