Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние, 708349
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Потолочные светильники
Причина уценки
витринный образец (заломы на абажуре)
Тип светильника
потолочный
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Форма
Круглая
Количество ламп
1
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный, белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%1 195 руб. 3 983 руб.
В наличии
Код товара: 708349
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 195 руб. -70%
3 983 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Потолочные светильники
Причина уценки
витринный образец (заломы на абажуре)
Тип светильника
потолочный
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Форма
Круглая
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
текстиль
Количество ламп
1
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный, белый
Цвет плафона
белый
Способ крепления
монтажная пластина
Ширина, см
40
Высота, см
128
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х26
Вес, кг.
1.16
Описание товара Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние
Характеристики:
|Количество ламп (Шт)
|1
|Цоколь
|E27
|Мощность лампы (Вт)
|40
|Тип лампы
|Накаливания
|Наличие ламп
|Нет в комплекте
|Общая мощность (Вт)
|40
|Площадь освещения (кв.м)
|3
Комплектность: коробка, абажур, крепления, провод с патроном, документация
Причина уценки: витринный образец (заломы на абажуре)
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 399 руб. 2 619 руб.350 руб. в СплитВстраиваемый светильник Arte Lamp Invisible A9410PL-1WH
-
В наличииЦена 1 540 руб. 4 258 руб.385 руб. в СплитВстраиваемый светильник Arte lamp Cardani Piccolo A5941PL-4GY
-
В наличииЦена 1 650 руб. 4 145 руб.413 руб. в СплитПотолочный светильник Vitaluce V2925-2/1S, 1xE27 макс. 40Вт
-
В наличииЦена 2 620 руб. 6 910 руб.655 руб. в СплитПодвес V3782-8/1S, 1хE27 макс. 40Вт
-
В наличииЦена 2 780 руб. 5 585 руб.695 руб. в СплитПотолочный светильник Vitaluce V2976-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт
-
В наличииЦена 2 900 руб.725 руб. в СплитST650.532.10 Светильник потолочный Белый LED 1*10W 3000K 800LmRa
-
В наличииЦена 6 690 руб. 17 020 руб.1673 руб. в СплитЛюстра V5153-1/4PL, 4xE14 макс. 40Вт
Бренд
Тип товара
Потолочные светильники
Причина уценки
витринный образец (заломы на абажуре)
Тип светильника
потолочный
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Форма
Круглая
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
текстиль
Количество ламп
1
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный, белый
Цвет плафона
белый
Способ крепления
монтажная пластина
Развернуть
Ширина, см
40
Высота, см
128
Страна производитель
Китай
Характеристики:
|Количество ламп (Шт)
|1
|Цоколь
|E27
|Мощность лампы (Вт)
|40
|Тип лампы
|Накаливания
|Наличие ламп
|Нет в комплекте
|Общая мощность (Вт)
|40
|Площадь освещения (кв.м)
|3
Комплектность: коробка, абажур, крепления, провод с патроном, документация
Причина уценки: витринный образец (заломы на абажуре)
Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1195 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V4701-1/1S, 1xE27 макс. 40Вт хорошее состояние