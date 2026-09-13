Игровой набор L.O.L. Surprise GLITTER COLOR CHANGE PEARL - BLUE 118992
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
ABS пластик
Пол
для девочек
Минимальный возраст
3
Высота, см
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 286 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708290
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
ABS пластик
Пол
для девочек
Минимальный возраст
3
Высота, см
8
Комплектация
1 кукла LOL, 1 сестричка, ракушка которая растворяется в воде, ракушка кейс, бутылочка, шесть шариков с аксессуарами
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х15
Вес, г.
850
Описание товара Игровой набор L.O.L. Surprise GLITTER COLOR CHANGE PEARL - BLUE 118992
В наборе эксклюзивные куклы, аксессуары и блестящий шар! Несколько уровней распаковки и ракушка, которая растворяется в воде. У куколки Лол Сюрприз есть суперспособность! Нужно напоить ее из бутылочки 7-10 раз, и внутри ее прически появятся блестки! Функции описаны в инструкции. В игровом наборе: 1 куколка Лол Сюрпрайз, 1 сестричка, ракушка, которая растворяется в воде, а внутри – ракушка-кейс, 6 шариков с эксклюзивными аксессуарами, бутылочка.
Не рекомендуется для детей в возрасте до 3-х лет. Не использовать растворимую ракушку как косметическое средство при купании. Товар сертифицирован и безопасен для ребенка.
Игровой набор с куклами лол - это отличная идея подарка для девочки на День Рождения, Новый год, 8 марта и любой другой праздник!
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
ABS пластик
Пол
для девочек
Минимальный возраст
3
Высота, см
8
Комплектация
1 кукла LOL, 1 сестричка, ракушка которая растворяется в воде, ракушка кейс, бутылочка, шесть шариков с аксессуарами
Страна производитель
Китай
В наборе эксклюзивные куклы, аксессуары и блестящий шар! Несколько уровней распаковки и ракушка, которая растворяется в воде. У куколки Лол Сюрприз есть суперспособность! Нужно напоить ее из бутылочки 7-10 раз, и внутри ее прически появятся блестки! Функции описаны в инструкции. В игровом наборе: 1 куколка Лол Сюрпрайз, 1 сестричка, ракушка, которая растворяется в воде, а внутри – ракушка-кейс, 6 шариков с эксклюзивными аксессуарами, бутылочка.
Не рекомендуется для детей в возрасте до 3-х лет. Не использовать растворимую ракушку как косметическое средство при купании. Товар сертифицирован и безопасен для ребенка.
Игровой набор с куклами лол - это отличная идея подарка для девочки на День Рождения, Новый год, 8 марта и любой другой праздник!
Игровой набор L.O.L. Surprise GLITTER COLOR CHANGE PEARL - BLUE 118992 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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