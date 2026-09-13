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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый

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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 7
Цвет
розовый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3840x2160
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708280
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 7
Цвет
розовый
Материал корпуса
металл, пластик
Складной
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Частота процессора, МГц
3300
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
50+12
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
0
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 — инновационное устройство, предназначенное для тех, кто ценит стиль и функциональность. Этот смартфон предлагает уникальный складной форм-фактор, который позволяет легко превращать его из компактного устройства в полноценный смартфон с большим экраном. Samsung Galaxy Z Flip7 идеально подходит для работы с различными приложениями, просмотра видео и многозадачности, обеспечивая исключительное удобство и мобильность. Благодаря своему современному дизайну он привлекает внимание и подчеркивает ваш уникальный стиль. Наслаждайтесь всеми преимуществами передовых технологий и элегантным дизайном, который вписывается в динамичный образ жизни.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 7
Цвет
розовый
Материал корпуса
металл, пластик
Складной
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Развернуть
Частота процессора, МГц
3300
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
50+12
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
0
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Описание
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 — инновационное устройство, предназначенное для тех, кто ценит стиль и функциональность. Этот смартфон предлагает уникальный складной форм-фактор, который позволяет легко превращать его из компактного устройства в полноценный смартфон с большим экраном. Samsung Galaxy Z Flip7 идеально подходит для работы с различными приложениями, просмотра видео и многозадачности, обеспечивая исключительное удобство и мобильность. Благодаря своему современному дизайну он привлекает внимание и подчеркивает ваш уникальный стиль. Наслаждайтесь всеми преимуществами передовых технологий и элегантным дизайном, который вписывается в динамичный образ жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512Gb (SM-F766BZRHCAU) Коралловый - купить по цене 91640 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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