Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 7
Цвет
розовый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
3840x2160
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708277
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Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/256Gb (SM-F766BZRGCAU) Коралловый
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 — инновационное устройство, предназначенное для тех, кто ценит стиль и функциональность. Этот смартфон предлагает уникальный складной форм-фактор, который позволяет легко превращать его из компактного устройства в полноценный смартфон с большим экраном.
Samsung Galaxy Z Flip7 идеально подходит для работы с различными приложениями, просмотра видео и многозадачности, обеспечивая исключительное удобство и мобильность. Благодаря своему современному дизайну он привлекает внимание и подчеркивает ваш уникальный стиль. Наслаждайтесь всеми преимуществами передовых технологий и элегантным дизайном, который вписывается в динамичный образ жизни.
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 — инновационное устройство, предназначенное для тех, кто ценит стиль и функциональность. Этот смартфон предлагает уникальный складной форм-фактор, который позволяет легко превращать его из компактного устройства в полноценный смартфон с большим экраном.
Samsung Galaxy Z Flip7 идеально подходит для работы с различными приложениями, просмотра видео и многозадачности, обеспечивая исключительное удобство и мобильность. Благодаря своему современному дизайну он привлекает внимание и подчеркивает ваш уникальный стиль. Наслаждайтесь всеми преимуществами передовых технологий и элегантным дизайном, который вписывается в динамичный образ жизни.
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/256Gb (SM-F766BZRGCAU) Коралловый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 83680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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