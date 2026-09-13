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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White

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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3840x2160
Процессор
Samsung Exynos 2400
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708275
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, стекло
Складной
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2400
Частота процессора, МГц
3200
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
50+12
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White

Samsung Galaxy Z Flip7 FE — это мощный и стильный смартфон раскладушка с гибким большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с диагональю 6.7 дюймов и разрешением 2640x1080 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Samsung Galaxy Z Flip7 FE оснащен мощным процессором Samsung Exynos 2400, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти LPDDR5, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 4000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, стекло
Складной
да
Класс защиты
IP48
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 2400
Развернуть
Частота процессора, МГц
3200
Количество ядер
10
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
10
Камера, МП
50+12
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Описание
Samsung Galaxy Z Flip7 FE — это мощный и стильный смартфон раскладушка с гибким большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с диагональю 6.7 дюймов и разрешением 2640x1080 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Samsung Galaxy Z Flip7 FE оснащен мощным процессором Samsung Exynos 2400, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти LPDDR5, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 4000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
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Доставка
Отзывы


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