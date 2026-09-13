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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3840x2160
Процессор
Samsung Exynos 2400
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708275
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Описание товара Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White
Samsung Galaxy Z Flip7 FE — это мощный и стильный смартфон раскладушка с гибким большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с диагональю 6.7 дюймов и разрешением 2640x1080 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование.
Смартфон работает на базе операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс.
Samsung Galaxy Z Flip7 FE оснащен мощным процессором Samsung Exynos 2400, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти LPDDR5, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения.
Двойная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 4000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
Samsung Galaxy Z Flip7 FE — это мощный и стильный смартфон раскладушка с гибким большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с диагональю 6.7 дюймов и разрешением 2640x1080 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование.
Смартфон работает на базе операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс.
Samsung Galaxy Z Flip7 FE оснащен мощным процессором Samsung Exynos 2400, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти LPDDR5, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения.
Двойная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 4000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256Gb (SM-F761BZWHCAU) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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