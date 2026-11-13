Хомут-липучка Hyperline WASNR-5X9-BK 5000x9мм (упак:1шт) полиамид черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Комплектация
лента, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708268
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Характеристики
Бренд
Страна производства
Россия
Дополнительно
материал основы - полиамид, ширина 9 мм, длина 5 м
Комплектация
лента, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
155x15x220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х1
Вес, г.
50
Описание товара Хомут-липучка Hyperline WASNR-5X9-BK 5000x9мм (упак:1шт) полиамид черный
Лента (липучка) в рулоне Hyperline WASNR-5x9-BK ширина 9 мм, длина 5 м, черная 401702 предназначена для организации кабелей в жгуты, а также их крепления к кронштейнам или органайзерам. На одной стороне ленты находятся микрокрючки, а на другой - микропетли. При соприкосновении двух сторон микрокрючки зацепляются за микропетли, одна сторона ленты "прилипает" к другой.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Страна производства
Россия
Дополнительно
материал основы - полиамид, ширина 9 мм, длина 5 м
Комплектация
лента, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
155x15x220
Страна производитель
Китай
Лента (липучка) в рулоне Hyperline WASNR-5x9-BK ширина 9 мм, длина 5 м, черная 401702 предназначена для организации кабелей в жгуты, а также их крепления к кронштейнам или органайзерам. На одной стороне ленты находятся микрокрючки, а на другой - микропетли. При соприкосновении двух сторон микрокрючки зацепляются за микропетли, одна сторона ленты "прилипает" к другой.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Хомут-липучка Hyperline WASNR-5X9-BK 5000x9мм (упак:1шт) полиамид черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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