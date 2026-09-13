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Ударный удлинитель-переходник ключа 1/2", 125 мм JTC-444125 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ударный удлинитель-переходник ключа 1/2", 125 мм JTC-444125

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Ударный удлинитель-переходник ключа 1/2&quot;, 125 мм JTC-444125 - фото 1
Ударный удлинитель-переходник ключа 1/2&quot;, 125 мм JTC-444125 - фото 2
Ударный удлинитель-переходник ключа 1/2&quot;, 125 мм JTC-444125 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал назначения
Сталь
Длина, мм
125
Комплектация
переходник, документация, упаковка
  • Ударный удлинитель-переходник ключа 1/2&quot;, 125 мм JTC-444125 - фото 1
  • Ударный удлинитель-переходник ключа 1/2&quot;, 125 мм JTC-444125 - фото 2
  • Ударный удлинитель-переходник ключа 1/2&quot;, 125 мм JTC-444125 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708259
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Характеристики

Бренд
JTC
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал
CrMo
Материал назначения
Сталь
Длина, мм
125
Комплектация
переходник, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х8
Вес, г.
240

Описание товара Ударный удлинитель-переходник ключа 1/2", 125 мм JTC-444125

Cпециальный ударный удлинитель-переходник от тайваньского производителя профессионального инструмента JTC. Он используется для работы с крепежами в труднодоступных и глубоких местах.



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Отзывы о товаре Ударный удлинитель-переходник ключа 1/2", 125 мм JTC-444125




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Характеристики
Бренд
JTC
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Материал
CrMo
Материал назначения
Сталь
Длина, мм
125
Комплектация
переходник, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Cпециальный ударный удлинитель-переходник от тайваньского производителя профессионального инструмента JTC. Он используется для работы с крепежами в труднодоступных и глубоких местах.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


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