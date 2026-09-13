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Набор ступенчатых сверл 4-12, 4-20, 4-32 мм vertextools купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ступенчатых сверл 4-12, 4-20, 4-32 мм vertextools

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Набор ступенчатых сверл 4-12, 4-20, 4-32 мм vertextools - фото 1
Набор ступенчатых сверл 4-12, 4-20, 4-32 мм vertextools - фото 2
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Набор ступенчатых сверл 4-12, 4-20, 4-32 мм vertextools - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл, Пластик
Комплектация
cтупенчатые сверла 3 шт - 4-12 мм, 4-20 мм, 4-32 мм, документация, упаковка
  • Набор ступенчатых сверл 4-12, 4-20, 4-32 мм vertextools - фото 1
  • Набор ступенчатых сверл 4-12, 4-20, 4-32 мм vertextools - фото 2
  • Набор ступенчатых сверл 4-12, 4-20, 4-32 мм vertextools - фото 3
  • Набор ступенчатых сверл 4-12, 4-20, 4-32 мм vertextools - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708256
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Характеристики

Бренд
vertextools
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл, Пластик
Дополнительно
хвостовик цилиндрический c 3 гранями
Комплектация
cтупенчатые сверла 3 шт - 4-12 мм, 4-20 мм, 4-32 мм, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
180x100x35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
260

Описание товара Набор ступенчатых сверл 4-12, 4-20, 4-32 мм vertextools

Набор ступенчатых сверл 4-12 мм, 4-20 мм, 4-32 мм vertextools 4-12-4-20-4-32 предназначен для получения отверстий различного диаметра без перестановки режущего инструмента в изделиях из цветных металлов, пластика и стальных листах.



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Отзывы о товаре Набор ступенчатых сверл 4-12, 4-20, 4-32 мм vertextools




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Характеристики
Бренд
vertextools
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл, Пластик
Дополнительно
хвостовик цилиндрический c 3 гранями
Комплектация
cтупенчатые сверла 3 шт - 4-12 мм, 4-20 мм, 4-32 мм, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
180x100x35
Страна производитель
Китай
Описание
Набор ступенчатых сверл 4-12 мм, 4-20 мм, 4-32 мм vertextools 4-12-4-20-4-32 предназначен для получения отверстий различного диаметра без перестановки режущего инструмента в изделиях из цветных металлов, пластика и стальных листах.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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