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Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25

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Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 - фото 1
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Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 - фото 5
Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 - фото 6
Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 - фото 7
Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 - фото 8
Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 - фото 9
Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Комплектация
сверло по металлу 25 шт.: 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10; 10.5; 11; 11.5; 12; 12.5; 13 мм, упаковка
  • Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 - фото 1
  • Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 - фото 2
  • Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 - фото 3
  • Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 - фото 4
  • Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 - фото 5
  • Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 - фото 6
  • Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 - фото 7
  • Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 - фото 8
  • Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 - фото 9
  • Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708255
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Характеристики

Бренд
vertextools
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Дополнительно
цилиндрический хвостовик
Комплектация
сверло по металлу 25 шт.: 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10; 10.5; 11; 11.5; 12; 12.5; 13 мм, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х6
Вес, кг.
1.15

Описание товара Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25

Набор сверел HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 предназначен для сверления металлических конструкций и заготовок. Сверла изготовлены из быстрорежущей высококачественной стали. Имеют длительный рабочий ресурс и высокую точность получаемых отверстий в металлических конструкциях и заготовках. Упакованы в металлический кейс.



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Отзывы о товаре Набор сверл HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25




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Характеристики
Бренд
vertextools
Тип товара
Оснастка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Дополнительно
цилиндрический хвостовик
Комплектация
сверло по металлу 25 шт.: 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10; 10.5; 11; 11.5; 12; 12.5; 13 мм, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Набор сверел HSS 25 шт, 1-13 мм vertextools 0987-25 предназначен для сверления металлических конструкций и заготовок. Сверла изготовлены из быстрорежущей высококачественной стали. Имеют длительный рабочий ресурс и высокую точность получаемых отверстий в металлических конструкциях и заготовках. Упакованы в металлический кейс.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


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