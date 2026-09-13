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Набор лезвий (10 шт; 18 мм) Gigant G-1101 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор лезвий (10 шт; 18 мм) Gigant G-1101

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708254
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х2х1
Вес, г.
80

Описание товара Набор лезвий (10 шт; 18 мм) Gigant G-1101

Набор лезвий (10 шт; 18 мм) Gigant G-1101



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Отзывы о товаре Набор лезвий (10 шт; 18 мм) Gigant G-1101




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Страна производитель
Китай
Описание
Набор лезвий (10 шт; 18 мм) Gigant G-1101


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор лезвий (10 шт; 18 мм) Gigant G-1101 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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