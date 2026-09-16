Уцененный товар Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой ИЭК LNPP0-1102-1-100-K01 хорошее состояние, 708240
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Освещение
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%260 руб. 860 руб.
В наличии
Код товара: 708240
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
260 руб. -70%
860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Освещение
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Габаритные размеры (ШхВхГ)
125x255x255 мм
Диапазон рабочей температуры
от - 40 до + 85°C
Длина ( мм )
80
Исполнение
Накладное, настенно-потолочное
Класс защиты
IP54
Количество ламп
1
Материал плафона / рассеивателя
Стекло опаловое
С датчиком движения
Нет
Тип крепления
винтовое крепление
Тип светильника
настенно потолочные
Форма корпуса
круг
Цвет корпуса
Белый, Опал
Цвет плафона
опал/белый
Цоколь (патрон) лампы
E27
Ширина, мм
192
Влагозащита
Да
Напряжение питания, В
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х13
Вес, кг.
1.4
Описание товара Уцененный товар Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой ИЭК LNPP0-1102-1-100-K01 хорошее состояние
Характеристики:
- Мощность светильника: 100 Вт
- Тип лампы: энергосберегающая (КЛЛ)
- Цоколь: E27
- Защита от пыли и влаги: IP54
- Основной цвет: белый
- Цвет плафона/арматуры: опал/белый
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Освещение
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка)
Габаритные размеры (ШхВхГ)
125x255x255 мм
Диапазон рабочей температуры
от - 40 до + 85°C
Длина ( мм )
80
Исполнение
Накладное, настенно-потолочное
Класс защиты
IP54
Количество ламп
1
Материал плафона / рассеивателя
Стекло опаловое
С датчиком движения
Нет
Тип крепления
винтовое крепление
Тип светильника
настенно потолочные
Развернуть
Форма корпуса
круг
Цвет корпуса
Белый, Опал
Цвет плафона
опал/белый
Цоколь (патрон) лампы
E27
Ширина, мм
192
Влагозащита
Да
Напряжение питания, В
230
Страна производитель
Китай
Характеристики:
- Мощность светильника: 100 Вт
- Тип лампы: энергосберегающая (КЛЛ)
- Цоколь: E27
- Защита от пыли и влаги: IP54
- Основной цвет: белый
- Цвет плафона/арматуры: опал/белый
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка)
Уцененный товар Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой ИЭК LNPP0-1102-1-100-K01 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 260 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой ИЭК LNPP0-1102-1-100-K01 хорошее состояние