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Сергей Галанин - Любовь Алкоголь И Весна Ч.1 Дуэты (4620107930688) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Сергей Галанин - Любовь Алкоголь И Весна Ч.1 Дуэты (4620107930688) виниловая пластинка

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Сергей Галанин - Любовь Алкоголь И Весна Ч.1 Дуэты (4620107930688) виниловая пластинка - фото 1
Сергей Галанин - Любовь Алкоголь И Весна Ч.1 Дуэты (4620107930688) виниловая пластинка - фото 2
Сергей Галанин - Любовь Алкоголь И Весна Ч.1 Дуэты (4620107930688) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Сергей Галанин
Альбом (сингл)
Любовь Алкоголь И Весна Ч.1 Дуэты
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сергей Галанин - Любовь Алкоголь И Весна Ч.1 Дуэты (4620107930688) виниловая пластинка - фото 1
  • Сергей Галанин - Любовь Алкоголь И Весна Ч.1 Дуэты (4620107930688) виниловая пластинка - фото 2
  • Сергей Галанин - Любовь Алкоголь И Весна Ч.1 Дуэты (4620107930688) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708239
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Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4620107930688]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Сергей Галанин
Альбом (сингл)
Любовь Алкоголь И Весна Ч.1 Дуэты
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Он и Она, Муравей и Таракан, Гадкий утёнок, Ситуация, Синева, Емеля, Барин, Космонавт, Я всегда готов или про Юру Иванова, Не торопись
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сергей Галанин - Любовь Алкоголь И Весна Ч.1 Дуэты (4620107930688) виниловая пластинка

"Любовь, Весна И Алкоголь. Часть 1. Дуэты" - студийный альбом Сергея Галанина с друзьями-музыкантами, выпущенный в 2021 году. Вместе с Сергеем поют: Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Сергей Чиграков (Чиж&Co), Евгений Маргулис, Сергей Мазаев (Моральный кодекс), Василий Мищенко, Иван Кокорин, Юта, Анатолий Алёшин (Веселые Ребята, Аракс), Ая (Город 312), Марина Шалагаева и молодой оперный певец Юра Копырин. Издание на чёрном виниле. СерьГа - российская рок-группа, образованная в 1994 году Сергеем Галаниным. До СерьГи Галанин успел поиграть в ВИА Редкая птица и группе Гулливер, а также вместе с Гариком Сукачёвым создал группу Бригада С. В 1994 году Сергей Галанин записал сольный альбом "Собачий вальс", в который вошли такие известные песни как "А что нам надо" и "Спокойной ночи". Музыканты, помогавшие в записи альбома, вскоре объединились в составе новой группы СерьГа.



Теги товара: Русский рок

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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4620107930688]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Сергей Галанин
Альбом (сингл)
Любовь Алкоголь И Весна Ч.1 Дуэты
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Он и Она, Муравей и Таракан, Гадкий утёнок, Ситуация, Синева, Емеля, Барин, Космонавт, Я всегда готов или про Юру Иванова, Не торопись
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Любовь, Весна И Алкоголь. Часть 1. Дуэты" - студийный альбом Сергея Галанина с друзьями-музыкантами, выпущенный в 2021 году. Вместе с Сергеем поют: Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Сергей Чиграков (Чиж&Co), Евгений Маргулис, Сергей Мазаев (Моральный кодекс), Василий Мищенко, Иван Кокорин, Юта, Анатолий Алёшин (Веселые Ребята, Аракс), Ая (Город 312), Марина Шалагаева и молодой оперный певец Юра Копырин. Издание на чёрном виниле. СерьГа - российская рок-группа, образованная в 1994 году Сергеем Галаниным. До СерьГи Галанин успел поиграть в ВИА Редкая птица и группе Гулливер, а также вместе с Гариком Сукачёвым создал группу Бригада С. В 1994 году Сергей Галанин записал сольный альбом "Собачий вальс", в который вошли такие известные песни как "А что нам надо" и "Спокойной ночи". Музыканты, помогавшие в записи альбома, вскоре объединились в составе новой группы СерьГа.


Теги товара: Русский рок
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Сергей Галанин - Любовь Алкоголь И Весна Ч.1 Дуэты (4620107930688) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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