Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deafheaven
Альбом (сингл)
Lonely People With Power
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
сиреневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708232
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678600951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deafheaven
Альбом (сингл)
Lonely People With Power
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
1. LP 1 Incidental I [0:56], 2. Doberman [06:34], 3. Magnolia [04:14], 4. The Garden Route [05:48], 5. Heathen [05:02], 6. Amethyst [08:14], 7. LP 2 Incidental II (feat. Jae Matthews) [04:20], 8. Revelator [06:24], 9. Body Behavior [05:23], 10. Incidental III (feat. Paul Banks) [02:08], 11. Winona [07:28], 12. The Marvelous Orange Tree [05:37]
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
сиреневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка
Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитNine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитBad Company Rock N Roll Fantasy: The Very Best Of Bad Company (...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитThe Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитDepeche Mode - The Best Of (0889854513016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитLorna Shore, Pain Remains (0196588441219) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитOST - 100.000 Dollari Per Ringo (Bruno Nicolai) (coloured) (8032...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитBlack Sabbath - Black Sabbath (Analogue) (0081227814434) винилов...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитChicago - IX - Greatest Hits (coloured) (0603497816125) винилова...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитBlack Sabbath - Master Of Reality - deluxe (0081227949112) винил...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитAC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678600951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deafheaven
Альбом (сингл)
Lonely People With Power
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
1. LP 1 Incidental I [0:56], 2. Doberman [06:34], 3. Magnolia [04:14], 4. The Garden Route [05:48], 5. Heathen [05:02], 6. Amethyst [08:14], 7. LP 2 Incidental II (feat. Jae Matthews) [04:20], 8. Revelator [06:24], 9. Body Behavior [05:23], 10. Incidental III (feat. Paul Banks) [02:08], 11. Winona [07:28], 12. The Marvelous Orange Tree [05:37]
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
сиреневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка