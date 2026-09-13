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Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка

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Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка - фото 1
Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка - фото 2
Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка - фото 3
Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка - фото 4
Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка - фото 5
Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deafheaven
Альбом (сингл)
Lonely People With Power
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
сиреневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка - фото 1
  • Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка - фото 2
  • Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка - фото 3
  • Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка - фото 4
  • Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка - фото 5
  • Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708232
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678600951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deafheaven
Альбом (сингл)
Lonely People With Power
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
1. LP 1 Incidental I [0:56], 2. Doberman [06:34], 3. Magnolia [04:14], 4. The Garden Route [05:48], 5. Heathen [05:02], 6. Amethyst [08:14], 7. LP 2 Incidental II (feat. Jae Matthews) [04:20], 8. Revelator [06:24], 9. Body Behavior [05:23], 10. Incidental III (feat. Paul Banks) [02:08], 11. Winona [07:28], 12. The Marvelous Orange Tree [05:37]
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
сиреневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка

Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678600951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Deafheaven
Альбом (сингл)
Lonely People With Power
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
1. LP 1 Incidental I [0:56], 2. Doberman [06:34], 3. Magnolia [04:14], 4. The Garden Route [05:48], 5. Heathen [05:02], 6. Amethyst [08:14], 7. LP 2 Incidental II (feat. Jae Matthews) [04:20], 8. Revelator [06:24], 9. Body Behavior [05:23], 10. Incidental III (feat. Paul Banks) [02:08], 11. Winona [07:28], 12. The Marvelous Orange Tree [05:37]
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
сиреневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Deafheaven - Lonely People With Power (Lilac Rose) (0075678600951) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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