OST - The Virgin Suicides (Blue & White)Rsd 2025 (45RPM) (0603497816415) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
THE VIRGIN SUICIDES
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 708217
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497816415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
THE VIRGIN SUICIDES
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Heart - Magic Man, Todd Rundgren - Hello It's Me, Sloan - Everything You've Done Wrong, AIR - Ce Matin La, The Hollies - The Air That I Breathe, Al Green - How Can You Mend A Broken Heart, Gilbert O'Sullivan - Alone Again (Naturally), 10cc - I'm Not In Love, Todd Rundgren - A Dream Goes On Forever, Heart - Crazy On You, AIR - Playground Love (Vibraphone Version), Styx - Come Sail Away, Bread - “Make It With You”
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Virgin Suicides (Blue & White)Rsd 2025 (45RPM) (0603497816415) виниловая пластинка
Отмечаем 25-ю годовщину режиссерского дебюта Софии Копполы «The Virgin Suicides». Саундтрек состоит из песен Тодда Рандгрена, Heart, Эла Грина, Air, The Hollies и придает фильму таинственную, магическую ауру. Этот релиз на цветном виниле к RSD 2025 года включает дополнительный гибкий диск. Саундтрек достиг 34-го места в британском чарте альбомов и был номинирован на премию BRIT Awards 2001 в категории «Лучший саундтрек». Трек «Playground Love» получил значительное признание, став выдающимся синглом и внеся вклад в наследие альбома как в мире кино, так и в мире музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497816415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
THE VIRGIN SUICIDES
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Heart - Magic Man, Todd Rundgren - Hello It's Me, Sloan - Everything You've Done Wrong, AIR - Ce Matin La, The Hollies - The Air That I Breathe, Al Green - How Can You Mend A Broken Heart, Gilbert O'Sullivan - Alone Again (Naturally), 10cc - I'm Not In Love, Todd Rundgren - A Dream Goes On Forever, Heart - Crazy On You, AIR - Playground Love (Vibraphone Version), Styx - Come Sail Away, Bread - “Make It With You”
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Отмечаем 25-ю годовщину режиссерского дебюта Софии Копполы «The Virgin Suicides». Саундтрек состоит из песен Тодда Рандгрена, Heart, Эла Грина, Air, The Hollies и придает фильму таинственную, магическую ауру. Этот релиз на цветном виниле к RSD 2025 года включает дополнительный гибкий диск. Саундтрек достиг 34-го места в британском чарте альбомов и был номинирован на премию BRIT Awards 2001 в категории «Лучший саундтрек». Трек «Playground Love» получил значительное признание, став выдающимся синглом и внеся вклад в наследие альбома как в мире кино, так и в мире музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - The Virgin Suicides (Blue & White)Rsd 2025 (45RPM) (0603497816415) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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