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Jacob Bellens - My Convictions (Rsd 2025) (Mint) (7332181125139) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jacob Bellens - My Convictions (Rsd 2025) (Mint) (7332181125139) виниловая пластинка

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Jacob Bellens - My Convictions (Rsd 2025) (Mint) (7332181125139) виниловая пластинка - фото 1
Jacob Bellens - My Convictions (Rsd 2025) (Mint) (7332181125139) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jacob Bellens
Альбом (сингл)
My Convictions
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jacob Bellens - My Convictions (Rsd 2025) (Mint) (7332181125139) виниловая пластинка - фото 1
  • Jacob Bellens - My Convictions (Rsd 2025) (Mint) (7332181125139) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708149
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Характеристики

Бренд
Playground Music Scandinavia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Playground Music
Barcode
[7332181125139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jacob Bellens
Альбом (сингл)
My Convictions
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
1. Fireworks, 2. Like I Was a Walrus, 3. Another Lung, 4. Northern Lights, 5. Missing You, 6. My Convictions, 7. Black of the Night, 8. On the Boardwalk, 9. Change of Heart, 10. Someone You Love
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jacob Bellens - My Convictions (Rsd 2025) (Mint) (7332181125139) виниловая пластинка

Jacob Bellens - My Convictions (Rsd 2025) (Mint) (7332181125139) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Jacob Bellens - My Convictions (Rsd 2025) (Mint) (7332181125139) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Playground Music Scandinavia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Playground Music
Barcode
[7332181125139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jacob Bellens
Альбом (сингл)
My Convictions
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
1. Fireworks, 2. Like I Was a Walrus, 3. Another Lung, 4. Northern Lights, 5. Missing You, 6. My Convictions, 7. Black of the Night, 8. On the Boardwalk, 9. Change of Heart, 10. Someone You Love
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Дания
Описание
Jacob Bellens - My Convictions (Rsd 2025) (Mint) (7332181125139) виниловая пластинка
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Jacob Bellens - My Convictions (Rsd 2025) (Mint) (7332181125139) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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