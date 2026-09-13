OST (Hans Zimmer) - Dune: Part Two (Arrakis Edition) (Multicolored) (0810155840655) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dune: Part Two
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708144
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Характеристики
Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155840655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dune: Part Two
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A1 Beginnings Are Such Delicate Times, A2 Eclipse, A3 The Sietch, A4 Water Of Life, B1 A Time Of Quiet Between The Storms, B2 Harvester Attack, B3 Worm Ride, B4 Ornithopter Attack, B5 Each Man Is A Little War, B6 Harkonnen Arena, B7 Spice, C1 Seduction, C2 Never Lose Me, C3 Travel South, C4 Paul Drinks, C5 Resurrection, C6 Arrival, C7 Southern Messiah, C8 The Emperor, C9 Worm Army, D1 Gurney Battle, D2 You Fought Well, D3 Kiss The Ring, D4 Only I Will Remain, D5 Lisan Al Gaib
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST (Hans Zimmer) - Dune: Part Two (Arrakis Edition) (Multicolored) (0810155840655) виниловая пластинка
OST (Hans Zimmer) - Dune: Part Two (Arrakis Edition) (Multicolored) (0810155840655) виниловая пластинка
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155840655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dune: Part Two
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A1 Beginnings Are Such Delicate Times, A2 Eclipse, A3 The Sietch, A4 Water Of Life, B1 A Time Of Quiet Between The Storms, B2 Harvester Attack, B3 Worm Ride, B4 Ornithopter Attack, B5 Each Man Is A Little War, B6 Harkonnen Arena, B7 Spice, C1 Seduction, C2 Never Lose Me, C3 Travel South, C4 Paul Drinks, C5 Resurrection, C6 Arrival, C7 Southern Messiah, C8 The Emperor, C9 Worm Army, D1 Gurney Battle, D2 You Fought Well, D3 Kiss The Ring, D4 Only I Will Remain, D5 Lisan Al Gaib
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
OST (Hans Zimmer) - Dune: Part Two (Arrakis Edition) (Multicolored) (0810155840655) виниловая пластинка
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Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST (Hans Zimmer) - Dune: Part Two (Arrakis Edition) (Multicolored) (0810155840655) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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