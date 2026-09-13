Ludwig Van Beethoven - The Golden Masterpieces - Ludwig Van Beethoven (8430717000550) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ludwig van Beethoven
Альбом (сингл)
The Golden Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708139
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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ludwig van Beethoven
Альбом (сингл)
The Golden Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
1. A1. Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 „Sonata Path?tique”. II. Adagio contabile – Vadim Chaimovich 5:49, 2. A2. Bagatelle No. 25 in A Minor, WoO 59 „F?r Elise” – Vadim Chaimovich 3:13, 3. A3. Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27/2 „Moonlight Sonata”. I. Adagio sostenuto – Vadim Chaimovich 6:04, 4. A4. Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67. I. Allegro con brio – Budapest Scoring Symphonic Orchestra, Peter Pejtsik 6:58, 5. B1. Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 „Eroica”. I. Allegro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ludwig Van Beethoven - The Golden Masterpieces - Ludwig Van Beethoven (8430717000550) виниловая пластинка
Ludwig Van Beethoven - The Golden Masterpieces - Ludwig Van Beethoven (8430717000550) виниловая пластинка
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Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ludwig van Beethoven
Альбом (сингл)
The Golden Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
1. A1. Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 „Sonata Path?tique”. II. Adagio contabile – Vadim Chaimovich 5:49, 2. A2. Bagatelle No. 25 in A Minor, WoO 59 „F?r Elise” – Vadim Chaimovich 3:13, 3. A3. Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27/2 „Moonlight Sonata”. I. Adagio sostenuto – Vadim Chaimovich 6:04, 4. A4. Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67. I. Allegro con brio – Budapest Scoring Symphonic Orchestra, Peter Pejtsik 6:58, 5. B1. Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 „Eroica”. I. Allegro
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Ludwig Van Beethoven - The Golden Masterpieces - Ludwig Van Beethoven (8430717000550) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ludwig Van Beethoven - The Golden Masterpieces - Ludwig Van Beethoven (8430717000550) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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