Many Faces Of - Jimi Hendrix (Yellow & Blue) (7798093713046) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Jimi Hendrix
Жанр
Зарубежный классический рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708133
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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[7798093713046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Jimi Hendrix
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
LP 1 A1. Jimi Hendrix - Free Spirit A2. Jimi Hendrix - Wipe The Sweat A3. Jimi Hendrix - Psycho A4. Jimi Hendrix - Voice In The Wind B1. Jimi Hendrix - Voices B2. Jimi Hendrix - Hot Trigger B3. Jimi Hendrix - Go-Go Jam B4. Jimi Hendrix - Shes A Fox LP 2 C1. Bruce Cameron Feat. Billy Cox, Buddy Miles - Midnight Daydream C2. Curtis Knight Feat. Jimi Hendrix - How Would You Feel C3. Cork Feat. Jimi Hendrix - Genuine C4. Little Richard Feat. Jimi Hendrix - I Dont Know What Youve Got But Its Got Me C
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Many Faces Of - Jimi Hendrix (Yellow & Blue) (7798093713046) виниловая пластинка
Many Faces Of - Jimi Hendrix (Yellow & Blue) (7798093713046) виниловая пластинка
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Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[7798093713046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Jimi Hendrix
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
LP 1 A1. Jimi Hendrix - Free Spirit A2. Jimi Hendrix - Wipe The Sweat A3. Jimi Hendrix - Psycho A4. Jimi Hendrix - Voice In The Wind B1. Jimi Hendrix - Voices B2. Jimi Hendrix - Hot Trigger B3. Jimi Hendrix - Go-Go Jam B4. Jimi Hendrix - Shes A Fox LP 2 C1. Bruce Cameron Feat. Billy Cox, Buddy Miles - Midnight Daydream C2. Curtis Knight Feat. Jimi Hendrix - How Would You Feel C3. Cork Feat. Jimi Hendrix - Genuine C4. Little Richard Feat. Jimi Hendrix - I Dont Know What Youve Got But Its Got Me C
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Many Faces Of - Jimi Hendrix (Yellow & Blue) (7798093713046) виниловая пластинка
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Many Faces Of - Jimi Hendrix (Yellow & Blue) (7798093713046) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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