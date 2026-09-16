Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Rod Stewart
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 708130
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3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[7798093713213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Rod Stewart
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
SIDE A - Rod Stewart: The Early Sessions And Demos, 01. I Just Got Some - Rod Stewart. 02. Shake - Rod Stewart, 03. Ain?t That Loving You Baby - Rod Stewart, 04. Bright Lights, Big City - Rod Stewart, 05. Mopper?s Blues - Rod Stewart, 06. Keep Your Hands Off Her - Rod Stewart, SIDE B, 01. Don?t You Tell Nobody - Rod Stewart, 02. Just Like I Treat You - Rod Stewart, 03. Why Does It Go On - Rod Stewart, 04. The Day Will Come - Rod Stewart, 05. Little Miss Understood - Rod Stewart, 06. So Much To S
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка
Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[7798093713213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Rod Stewart
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
SIDE A - Rod Stewart: The Early Sessions And Demos, 01. I Just Got Some - Rod Stewart. 02. Shake - Rod Stewart, 03. Ain?t That Loving You Baby - Rod Stewart, 04. Bright Lights, Big City - Rod Stewart, 05. Mopper?s Blues - Rod Stewart, 06. Keep Your Hands Off Her - Rod Stewart, SIDE B, 01. Don?t You Tell Nobody - Rod Stewart, 02. Just Like I Treat You - Rod Stewart, 03. Why Does It Go On - Rod Stewart, 04. The Day Will Come - Rod Stewart, 05. Little Miss Understood - Rod Stewart, 06. So Much To S
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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