Top.Mail.Ru
Various Artists - Krautrock & Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Various Artists - Krautrock & Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Various Artists - Krautrock &amp; Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Krautrock &amp; Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Krautrock &amp; Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Krautrock &amp; Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Krautrock & Progressive: The Secret Archives
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Krautrock &amp; Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Krautrock &amp; Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Krautrock &amp; Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Krautrock &amp; Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708122
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[7798093712858]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Krautrock & Progressive: The Secret Archives
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
LP 1: Return To Sanity Shades Of Deep Purple A1. Affinity – I Am And So You Are A2. Andromeda – Return To Sanity A3. Fuchsia – Me And My Kite A4. Deep Feeling – Classical Gas B1. Consortium – 13th Hour B2. Art Bears – Moeris, Dancing B3. Beckett – Lifes Shadow LP 2: Steppingstone C1. John Gustafson – Poem About A Gnome C2. Carmen – Steppingstone C3. Ashkan – Going Home C4. Beggars Opera – Think C5. Fruupp – Song For A Thought D1. Kluster – Electric Music Und Texte
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Krautrock & Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка

Various Artists - Krautrock & Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Various Artists - Krautrock & Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[7798093712858]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Krautrock & Progressive: The Secret Archives
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
LP 1: Return To Sanity Shades Of Deep Purple A1. Affinity – I Am And So You Are A2. Andromeda – Return To Sanity A3. Fuchsia – Me And My Kite A4. Deep Feeling – Classical Gas B1. Consortium – 13th Hour B2. Art Bears – Moeris, Dancing B3. Beckett – Lifes Shadow LP 2: Steppingstone C1. John Gustafson – Poem About A Gnome C2. Carmen – Steppingstone C3. Ashkan – Going Home C4. Beggars Opera – Think C5. Fruupp – Song For A Thought D1. Kluster – Electric Music Und Texte
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Описание
Various Artists - Krautrock & Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Krautrock & Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...