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Leslie West - A Tribute To Leslie West (Silver) (0810020506594) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Leslie West - A Tribute To Leslie West (Silver) (0810020506594) виниловая пластинка

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Leslie West - A Tribute To Leslie West (Silver) (0810020506594) виниловая пластинка - фото 1
Leslie West - A Tribute To Leslie West (Silver) (0810020506594) виниловая пластинка - фото 2
Leslie West - A Tribute To Leslie West (Silver) (0810020506594) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Leslie West
Альбом (сингл)
A Tribute To Leslie West
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leslie West - A Tribute To Leslie West (Silver) (0810020506594) виниловая пластинка - фото 1
  • Leslie West - A Tribute To Leslie West (Silver) (0810020506594) виниловая пластинка - фото 2
  • Leslie West - A Tribute To Leslie West (Silver) (0810020506594) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708112
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Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020506594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Leslie West
Альбом (сингл)
A Tribute To Leslie West
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Blood Of The Sun (feat. Zakk Wylde), Nantucket Sleighride (To Owen Coffin) (feat. Joe Lynn Turner & Marty Friedman), Theme For An Imaginary Western (Dee Snider, Eddie Ojeda, Rudy Sarzo, Mike Portnoy), For Yasgur's Farm (feat. Joe Lynn Turner & Martin Barre), The Doctor (feat. Robby Krieger & Ronnie Romero), Sittin' On A Rainbow (feat. Elliot Easton & Ronnie Romero), Never In My Life (feat. Dee Snider & George Lynch), Why Dontcha (feat. Steve Morse & Ronnie Romero), Silver Paper (feat. Charlie St
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leslie West - A Tribute To Leslie West (Silver) (0810020506594) виниловая пластинка

Когда Лесли Уэст ушел из жизни в декабре 2020 года, он оставил после себя огромное наследие эпических записей, с которыми мало кто из рок-гитаристов может сравниться. Но Уэст был не просто великим композитором (хотя, конечно, он создал тонну таких песен), а создателем блестящего, идиосинкразического звука, гигантским движителем земли, который сотрясал арены и стадионы по всему миру. Но помимо парализующего тона своих мелодий, он обладал еще и уникальной техникой игры, которую никто не мог превзойти. Именно поэтому Лесли Уэст одним из самых значительных, влиятельных и непревзойдённых гитаристов эпохи рока.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Leslie West - A Tribute To Leslie West (Silver) (0810020506594) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0810020506594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Leslie West
Альбом (сингл)
A Tribute To Leslie West
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Blood Of The Sun (feat. Zakk Wylde), Nantucket Sleighride (To Owen Coffin) (feat. Joe Lynn Turner & Marty Friedman), Theme For An Imaginary Western (Dee Snider, Eddie Ojeda, Rudy Sarzo, Mike Portnoy), For Yasgur's Farm (feat. Joe Lynn Turner & Martin Barre), The Doctor (feat. Robby Krieger & Ronnie Romero), Sittin' On A Rainbow (feat. Elliot Easton & Ronnie Romero), Never In My Life (feat. Dee Snider & George Lynch), Why Dontcha (feat. Steve Morse & Ronnie Romero), Silver Paper (feat. Charlie St
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Когда Лесли Уэст ушел из жизни в декабре 2020 года, он оставил после себя огромное наследие эпических записей, с которыми мало кто из рок-гитаристов может сравниться. Но Уэст был не просто великим композитором (хотя, конечно, он создал тонну таких песен), а создателем блестящего, идиосинкразического звука, гигантским движителем земли, который сотрясал арены и стадионы по всему миру. Но помимо парализующего тона своих мелодий, он обладал еще и уникальной техникой игры, которую никто не мог превзойти. Именно поэтому Лесли Уэст одним из самых значительных, влиятельных и непревзойдённых гитаристов эпохи рока.


Теги товара: Цветной винил
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