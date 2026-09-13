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Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes & Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes & Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка

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Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 1
Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 2
Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 3
Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 4
Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 5
Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 6
Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 7
Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 8
Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 9
Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 10
Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 11
Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 12
Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Japanese Breakfast
Альбом (сингл)
For Melancholy Brunettes & Sad Women
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 1
  • Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 2
  • Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 3
  • Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 4
  • Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 5
  • Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 6
  • Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 7
  • Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 8
  • Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 9
  • Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 10
  • Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 11
  • Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 12
  • Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes &amp; Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708098
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Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605172538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Japanese Breakfast
Альбом (сингл)
For Melancholy Brunettes & Sad Women
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Here Is Someone, Orlando In Love, Honey Water, Mega Circuit, Little Girl, Leda, Picture Window, Men In Bars, Winter In LA, Magic Mountain
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes & Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Here Is Someone, Orlando In Love, Honey Water, Mega Circuit, Little Girl, Leda, Picture Window, Men In Bars, Winter In LA, Magic Mountain

Отзывы о товаре Japanese Breakfast - For Melancholy Brunettes & Sad Women (Frosted Shadow) (0656605172538) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605172538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Japanese Breakfast
Альбом (сингл)
For Melancholy Brunettes & Sad Women
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Here Is Someone, Orlando In Love, Honey Water, Mega Circuit, Little Girl, Leda, Picture Window, Men In Bars, Winter In LA, Magic Mountain
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Here Is Someone, Orlando In Love, Honey Water, Mega Circuit, Little Girl, Leda, Picture Window, Men In Bars, Winter In LA, Magic Mountain
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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