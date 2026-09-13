Parsons Alan Project - I Robot Work In Progress (Rsd 2025) (Blue) (0711297534177) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Parsons Alan Project
Альбом (сингл)
I Robot Work In Progress
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708095
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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Parsons Alan Project
Альбом (сингл)
I Robot Work In Progress
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Robot (Early Mix Before Choir), I Wouldn't Want To Be Like You (Early Mix Of Backing Track), Some Other Time (Rough Mix – Jaki Alt. Lyric & Ad Libs), Breakdown (Rough Mix With Extended Ending), Don’t Let It Show (Rough Mix With Alt. Orchestra Score And Separate Coda), The Voice (Rough Mix With Extra Strings & Alan Vocoder), Nucleus (Projectron Only), Day After Day (Backing Track), Total Eclipse (Choir Only), Genesis Ch.1 V.32 (Everything But The Choir)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Parsons Alan Project - I Robot Work In Progress (Rsd 2025) (Blue) (0711297534177) виниловая пластинка
Второй студийный альбом группы The Alan Parsons Project, выпущенный в 1977 году. Альбом является концептуальным и исследует темы искусственного интеллекта и отношений между человеком и машиной. Он сочетает в себе элементы прогрессивного рока, поп-музыки и оркестровой музыки, что характерно для звучания группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Parsons Alan Project
Альбом (сингл)
I Robot Work In Progress
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Robot (Early Mix Before Choir), I Wouldn't Want To Be Like You (Early Mix Of Backing Track), Some Other Time (Rough Mix – Jaki Alt. Lyric & Ad Libs), Breakdown (Rough Mix With Extended Ending), Don’t Let It Show (Rough Mix With Alt. Orchestra Score And Separate Coda), The Voice (Rough Mix With Extra Strings & Alan Vocoder), Nucleus (Projectron Only), Day After Day (Backing Track), Total Eclipse (Choir Only), Genesis Ch.1 V.32 (Everything But The Choir)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Второй студийный альбом группы The Alan Parsons Project, выпущенный в 1977 году. Альбом является концептуальным и исследует темы искусственного интеллекта и отношений между человеком и машиной. Он сочетает в себе элементы прогрессивного рока, поп-музыки и оркестровой музыки, что характерно для звучания группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Parsons Alan Project - I Robot Work In Progress (Rsd 2025) (Blue) (0711297534177) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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