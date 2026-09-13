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Unforgettable - The Very Best Of Jazz (5711053020956) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Unforgettable - The Very Best Of Jazz (5711053020956) виниловая пластинка

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Unforgettable - The Very Best Of Jazz (5711053020956) виниловая пластинка - фото 1
Unforgettable - The Very Best Of Jazz (5711053020956) виниловая пластинка - фото 2
Unforgettable - The Very Best Of Jazz (5711053020956) виниловая пластинка - фото 3
Unforgettable - The Very Best Of Jazz (5711053020956) виниловая пластинка - фото 4
Unforgettable - The Very Best Of Jazz (5711053020956) виниловая пластинка - фото 5
Unforgettable - The Very Best Of Jazz (5711053020956) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Unforgettable
Альбом (сингл)
The Very Best Of Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Unforgettable - The Very Best Of Jazz (5711053020956) виниловая пластинка - фото 1
  • Unforgettable - The Very Best Of Jazz (5711053020956) виниловая пластинка - фото 2
  • Unforgettable - The Very Best Of Jazz (5711053020956) виниловая пластинка - фото 3
  • Unforgettable - The Very Best Of Jazz (5711053020956) виниловая пластинка - фото 4
  • Unforgettable - The Very Best Of Jazz (5711053020956) виниловая пластинка - фото 5
  • Unforgettable - The Very Best Of Jazz (5711053020956) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708075
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Характеристики

Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053020956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Unforgettable
Альбом (сингл)
The Very Best Of Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Come Fly With Me - Frank Sinatra, Nothin' 'till You Hear From Me -, Time On My Hands - Django Reinhard, Love Walked In - Chet Baker, My Man - Carmen Mcrae, Blue Rondo A La Turk - Dave Brubeck, How About Me? - Ella Fitzgerald, Wonderful - Peggy Lee, Sophisticated Lady -Dizzy Gillespie, Stardust - Nat King Cole, Easy Living - Sonny Stitt, The Savoy - Lionel Hamp, Unforgettable - Cleo Laine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Unforgettable - The Very Best Of Jazz (5711053020956) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Come Fly With Me - Frank Sinatra, Nothin' 'till You Hear From Me -, Time On My Hands - Django Reinhard, Love Walked In - Chet Baker, My Man - Carmen Mcrae, Blue Rondo A La Turk - Dave Brubeck, How About Me? - Ella Fitzgerald, Wonderful - Peggy Lee, Sophisticated Lady -Dizzy Gillespie, Stardust - Nat King Cole, Easy Living - Sonny Stitt, The Savoy - Lionel Hamp, Unforgettable - Cleo Laine

Отзывы о товаре Unforgettable - The Very Best Of Jazz (5711053020956) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053020956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Unforgettable
Альбом (сингл)
The Very Best Of Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Come Fly With Me - Frank Sinatra, Nothin' 'till You Hear From Me -, Time On My Hands - Django Reinhard, Love Walked In - Chet Baker, My Man - Carmen Mcrae, Blue Rondo A La Turk - Dave Brubeck, How About Me? - Ella Fitzgerald, Wonderful - Peggy Lee, Sophisticated Lady -Dizzy Gillespie, Stardust - Nat King Cole, Easy Living - Sonny Stitt, The Savoy - Lionel Hamp, Unforgettable - Cleo Laine
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Come Fly With Me - Frank Sinatra, Nothin' 'till You Hear From Me -, Time On My Hands - Django Reinhard, Love Walked In - Chet Baker, My Man - Carmen Mcrae, Blue Rondo A La Turk - Dave Brubeck, How About Me? - Ella Fitzgerald, Wonderful - Peggy Lee, Sophisticated Lady -Dizzy Gillespie, Stardust - Nat King Cole, Easy Living - Sonny Stitt, The Savoy - Lionel Hamp, Unforgettable - Cleo Laine
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Отзывы


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