Легенды Русского Рока - Гражданская Оборона (Blue) (4640001405297) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Легенды Русского Рока - Гражданская Оборона (Blue) (4640001405297) виниловая пластинка
Данная серия, ставшая за 25 лет поистине культовой, является визитной карточкой лейбла MOROZ RECORDS и одним из наиболее узнаваемых серийных изданий России. В «Легендах» издаются только самые достойные рокеры, известные в каждом уголке страны и далеко за её пределами, собирающие стадионы на свои сольные шоу. Винил культовой группы «Гражданская оборона» представляет собой настоящий best, охватывающий все периоды творчества коллектива. В составе сборника 21 песня, которые порадуют как искушённого фаната, так и человека, поверхностно знакомого с творчеством «Гражданской обороны». Издание сопровождается большой обзорной статьёй об истории группы Гражданская оборона и её лидере - Егоре Летове. Изготовлено в ЕС.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Теги товара: Русский рок
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