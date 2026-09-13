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Легенды Русского Рока - Гражданская Оборона (Blue) (4640001405297) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Легенды Русского Рока - Гражданская Оборона (Blue) (4640001405297) виниловая пластинка

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Легенды Русского Рока - Гражданская Оборона (Blue) (4640001405297) виниловая пластинка - фото 1
Легенды Русского Рока - Гражданская Оборона (Blue) (4640001405297) виниловая пластинка - фото 2
Легенды Русского Рока - Гражданская Оборона (Blue) (4640001405297) виниловая пластинка - фото 3
Легенды Русского Рока - Гражданская Оборона (Blue) (4640001405297) виниловая пластинка - фото 4
Легенды Русского Рока - Гражданская Оборона (Blue) (4640001405297) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Гражданская Оборона
Жанр
Русский рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Легенды Русского Рока - Гражданская Оборона (Blue) (4640001405297) виниловая пластинка - фото 1
  • Легенды Русского Рока - Гражданская Оборона (Blue) (4640001405297) виниловая пластинка - фото 2
  • Легенды Русского Рока - Гражданская Оборона (Blue) (4640001405297) виниловая пластинка - фото 3
  • Легенды Русского Рока - Гражданская Оборона (Blue) (4640001405297) виниловая пластинка - фото 4
  • Легенды Русского Рока - Гражданская Оборона (Blue) (4640001405297) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708049
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Гражданская Оборона
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Винтовка = The Rifle, Государство = State, Мы — Лёд = We Are Ice, Попс = Pops, Зоопарк = Zoo, Насрать На Моё Лицо = Shit On My Face, Про Дурачка = About The Stupid, Моя Оборона = My Defense, Никто Не Хотел Умирать = Nobody Wanted To Die, Наваждение = Insanity, Сквозь Дыру В Моей Голове = Through The Hole In My Head, Самоотвод (Про Окурок И Курок) = Self-Disconnection, Снаружи Всех Измерений = Outside All Dimensions, Отряд Не Заметил Потери Бойца = The Detachment Did Not Notice The Loss Of The Fi
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Легенды Русского Рока - Гражданская Оборона (Blue) (4640001405297) виниловая пластинка

Данная серия, ставшая за 25 лет поистине культовой, является визитной карточкой лейбла MOROZ RECORDS и одним из наиболее узнаваемых серийных изданий России. В «Легендах» издаются только самые достойные рокеры, известные в каждом уголке страны и далеко за её пределами, собирающие стадионы на свои сольные шоу. Винил культовой группы «Гражданская оборона» представляет собой настоящий best, охватывающий все периоды творчества коллектива. В составе сборника 21 песня, которые порадуют как искушённого фаната, так и человека, поверхностно знакомого с творчеством «Гражданской обороны». Издание сопровождается большой обзорной статьёй об истории группы Гражданская оборона и её лидере - Егоре Летове. Изготовлено в ЕС.



Теги товара: Русский рок

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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Гражданская Оборона
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Винтовка = The Rifle, Государство = State, Мы — Лёд = We Are Ice, Попс = Pops, Зоопарк = Zoo, Насрать На Моё Лицо = Shit On My Face, Про Дурачка = About The Stupid, Моя Оборона = My Defense, Никто Не Хотел Умирать = Nobody Wanted To Die, Наваждение = Insanity, Сквозь Дыру В Моей Голове = Through The Hole In My Head, Самоотвод (Про Окурок И Курок) = Self-Disconnection, Снаружи Всех Измерений = Outside All Dimensions, Отряд Не Заметил Потери Бойца = The Detachment Did Not Notice The Loss Of The Fi
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Описание
Данная серия, ставшая за 25 лет поистине культовой, является визитной карточкой лейбла MOROZ RECORDS и одним из наиболее узнаваемых серийных изданий России. В «Легендах» издаются только самые достойные рокеры, известные в каждом уголке страны и далеко за её пределами, собирающие стадионы на свои сольные шоу. Винил культовой группы «Гражданская оборона» представляет собой настоящий best, охватывающий все периоды творчества коллектива. В составе сборника 21 песня, которые порадуют как искушённого фаната, так и человека, поверхностно знакомого с творчеством «Гражданской обороны». Издание сопровождается большой обзорной статьёй об истории группы Гражданская оборона и её лидере - Егоре Летове. Изготовлено в ЕС.


Теги товара: Русский рок
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