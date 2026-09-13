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Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка

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Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка - фото 1
Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка - фото 2
Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка - фото 3
Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка - фото 4
Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка - фото 5
Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка - фото 6
Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка - фото 7
Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка - фото 8
Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gorky Park
Альбом (сингл)
Protivofazza
Жанр
Русский рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка - фото 1
  • Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка - фото 2
  • Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка - фото 3
  • Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка - фото 4
  • Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка - фото 5
  • Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка - фото 6
  • Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка - фото 7
  • Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка - фото 8
  • Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708042
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gorky Park
Альбом (сингл)
Protivofazza
Жанр
Русский рок
Трек-лист
1. Jenny Loses Me, 2. Liar, 3. Reaching, 4. Far All We Can Say, 5. Little Asian Girl, 6. Wannabee, 7. Burn Away, 8. Uforia, 9. Liquid Dream, 10. Back Down to the Ground, 11. My Friend, 12. Moving to be Still
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка

Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gorky Park
Альбом (сингл)
Protivofazza
Жанр
Русский рок
Трек-лист
1. Jenny Loses Me, 2. Liar, 3. Reaching, 4. Far All We Can Say, 5. Little Asian Girl, 6. Wannabee, 7. Burn Away, 8. Uforia, 9. Liquid Dream, 10. Back Down to the Ground, 11. My Friend, 12. Moving to be Still
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Gorky Park - Protivofazza (Colored) (4640001406362) виниловая пластинка


Теги товара: Русский рок
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