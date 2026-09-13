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Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey

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Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 1
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 2
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 3
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 4
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 5
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 6
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 7
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 8
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 9
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 10
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 11
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 12
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 13
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 14
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 15
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 16
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 17
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 18
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 19
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
64 Гб
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 1
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 2
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 3
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 4
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 5
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 6
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 7
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 8
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 9
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 10
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 11
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 12
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 13
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 14
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 15
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 16
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 17
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 18
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 19
  • Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708034
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
64 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х4
Вес, г.
5

Описание товара Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey

Планшет HONOR Pad X8a Wi-Fi выполнен в тонком металлическом корпусе с 11-дюймовым дисплеем, четырьмя динамиками и встроенным микрофоном. Камера на 5 Мп дополнена функциями автофокусировки, AI-бьютификации, HDR и фильтрами. Есть слот для расширения собственной памяти планшета с помощью microSD-карты объемом до 1 ТБ. Емкая батарея с поддержкой ускоренной зарядки выдерживает до 14 часов просмотра видеороликов или 3,5 суток постоянного прослушивания музыки.



Теги товара: 64 Гб

Отзывы о товаре Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
64 Гб
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет HONOR Pad X8a Wi-Fi выполнен в тонком металлическом корпусе с 11-дюймовым дисплеем, четырьмя динамиками и встроенным микрофоном. Камера на 5 Мп дополнена функциями автофокусировки, AI-бьютификации, HDR и фильтрами. Есть слот для расширения собственной памяти планшета с помощью microSD-карты объемом до 1 ТБ. Емкая батарея с поддержкой ускоренной зарядки выдерживает до 14 часов просмотра видеороликов или 3,5 суток постоянного прослушивания музыки.


Теги товара: 64 Гб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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