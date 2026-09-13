Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey
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Характеристики
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
64 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708034
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
64 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х4
Вес, г.
5
Описание товара Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey
Планшет HONOR Pad X8a Wi-Fi выполнен в тонком металлическом корпусе с 11-дюймовым дисплеем, четырьмя динамиками и встроенным микрофоном. Камера на 5 Мп дополнена функциями автофокусировки, AI-бьютификации, HDR и фильтрами. Есть слот для расширения собственной памяти планшета с помощью microSD-карты объемом до 1 ТБ. Емкая батарея с поддержкой ускоренной зарядки выдерживает до 14 часов просмотра видеороликов или 3,5 суток постоянного прослушивания музыки.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: 64 Гб
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Планшет HONOR Pad X8a Wi-Fi выполнен в тонком металлическом корпусе с 11-дюймовым дисплеем, четырьмя динамиками и встроенным микрофоном. Камера на 5 Мп дополнена функциями автофокусировки, AI-бьютификации, HDR и фильтрами. Есть слот для расширения собственной памяти планшета с помощью microSD-карты объемом до 1 ТБ. Емкая батарея с поддержкой ускоренной зарядки выдерживает до 14 часов просмотра видеороликов или 3,5 суток постоянного прослушивания музыки.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: 64 Гб
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: 64 Гб
Планшет Honor Pad X8a 4/64Gb (5301AKFF) Space Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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