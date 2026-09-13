Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 5G (5301AHLQ) Space Gray
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Характеристики
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
128 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708006
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
128 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
920
Описание товара Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 5G (5301AHLQ) Space Gray
Планшет Honor Pad 9 в прочном металлическом корпусе – стильный и современный гаджет, который подойдет для решения рабочих и повседневных задач, развлечений. Устройство получило ОС Android 13.
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Теги товара: 128 Гб
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Планшет Honor Pad 9 в прочном металлическом корпусе – стильный и современный гаджет, который подойдет для решения рабочих и повседневных задач, развлечений. Устройство получило ОС Android 13.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: 128 Гб
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: 128 Гб
Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 5G (5301AHLQ) Space Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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