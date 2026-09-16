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Starship - We Built This City (V12) (picture) 0603497818952) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Starship - We Built This City (V12) (picture) 0603497818952) виниловая пластинка

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Starship - We Built This City (V12) (picture) 0603497818952) виниловая пластинка - фото 1
Starship - We Built This City (V12) (picture) 0603497818952) виниловая пластинка - фото 2
Starship - We Built This City (V12) (picture) 0603497818952) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Starship
Альбом (сингл)
We Built This City
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Starship - We Built This City (V12) (picture) 0603497818952) виниловая пластинка - фото 1
  • Starship - We Built This City (V12) (picture) 0603497818952) виниловая пластинка - фото 2
  • Starship - We Built This City (V12) (picture) 0603497818952) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708005
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Starship - We Built This City (V12) (picture) 0603497818952) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497818952]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Starship
Альбом (сингл)
We Built This City
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
We Built This City (Special Club Mix), We Built This City, Private Room (Instrumental)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Starship - We Built This City (V12) (picture) 0603497818952) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: We Built This City (Special Club Mix), We Built This City, Private Room (Instrumental)

Отзывы о товаре Starship - We Built This City (V12) (picture) 0603497818952) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497818952]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Starship
Альбом (сингл)
We Built This City
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
We Built This City (Special Club Mix), We Built This City, Private Room (Instrumental)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: We Built This City (Special Club Mix), We Built This City, Private Room (Instrumental)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Starship - We Built This City (V12) (picture) 0603497818952) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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