OST - Harry Potter And The Chamber Of Secrets (John Williams) (coloured) (0603497818570) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707975
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497818570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologook II and the Escape from the Dursleys, Fawkes the Phoenix, The Chamber of Secrets, Gilderoy Lockhart, The Flying Car, Knockturn Alley, Introducing Colin, The Dueling Club, Dobby the House Elf, The Spiders, Moaning Myrtle, Meeting Aragog, Fawkes Is Reborn, Meeting Tom Riddle, Cornish Pixies, Polyjuice Potion, Cakes for Crabbe and Goyle, Dueling the Basilisk, Reunion of Friends, Harrys Wondrous World
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Harry Potter And The Chamber Of Secrets (John Williams) (coloured) (0603497818570) виниловая пластинка
Оригинальный саундтрек к фильму «Гарри Поттер и Тайная комната», написанный Джоном Уильямсом, дополняет культовое звучание франшизы новыми темами.. Издание на прозрачном виниле к RSD 2025.. Номинированная на премию «Грэмми» музыка подчеркивает мрачные моменты, сохраняя при этом ощущение чуда. Этот саундтрек основан на мотивах первого фильма, но привносит новые элементы. Такие треки, как «Fawkes the Phoenix», передают авантюрный дух фильма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497818570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologook II and the Escape from the Dursleys, Fawkes the Phoenix, The Chamber of Secrets, Gilderoy Lockhart, The Flying Car, Knockturn Alley, Introducing Colin, The Dueling Club, Dobby the House Elf, The Spiders, Moaning Myrtle, Meeting Aragog, Fawkes Is Reborn, Meeting Tom Riddle, Cornish Pixies, Polyjuice Potion, Cakes for Crabbe and Goyle, Dueling the Basilisk, Reunion of Friends, Harrys Wondrous World
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Оригинальный саундтрек к фильму «Гарри Поттер и Тайная комната», написанный Джоном Уильямсом, дополняет культовое звучание франшизы новыми темами.. Издание на прозрачном виниле к RSD 2025.. Номинированная на премию «Грэмми» музыка подчеркивает мрачные моменты, сохраняя при этом ощущение чуда. Этот саундтрек основан на мотивах первого фильма, но привносит новые элементы. Такие треки, как «Fawkes the Phoenix», передают авантюрный дух фильма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
OST - Harry Potter And The Chamber Of Secrets (John Williams) (coloured) (0603497818570) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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