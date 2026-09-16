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The Blackheart Orchestra - Diving For Roses (coloured) (0630428097117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Blackheart Orchestra - Diving For Roses (coloured) (0630428097117) виниловая пластинка

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The Blackheart Orchestra - Diving For Roses (coloured) (0630428097117) виниловая пластинка - фото 1
The Blackheart Orchestra - Diving For Roses (coloured) (0630428097117) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Blackheart Orchestra
Альбом (сингл)
Diving For Roses
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Blackheart Orchestra - Diving For Roses (coloured) (0630428097117) виниловая пластинка - фото 1
  • The Blackheart Orchestra - Diving For Roses (coloured) (0630428097117) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707909
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Blackheart Orchestra - Diving For Roses (coloured) (0630428097117) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428097117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Blackheart Orchestra
Альбом (сингл)
Diving For Roses
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sebastian, Keep The Light In, Now That We Are Ghosts, Right By Your Side, Hypnotize, Darling Africa, Wake Up, Born To Live, Breathe
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Blackheart Orchestra - Diving For Roses (coloured) (0630428097117) виниловая пластинка

Альбом включает в себя разнообразные треки, которые исследуют темы любви, потери и поиска. Музыка группы характеризуется гармоничными вокалами и богатой инструментовкой.

Отзывы о товаре The Blackheart Orchestra - Diving For Roses (coloured) (0630428097117) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428097117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Blackheart Orchestra
Альбом (сингл)
Diving For Roses
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sebastian, Keep The Light In, Now That We Are Ghosts, Right By Your Side, Hypnotize, Darling Africa, Wake Up, Born To Live, Breathe
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом включает в себя разнообразные треки, которые исследуют темы любви, потери и поиска. Музыка группы характеризуется гармоничными вокалами и богатой инструментовкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Blackheart Orchestra - Diving For Roses (coloured) (0630428097117) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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