It's A Beautiful Day - Marrying Maiden (coloured) (0630428094512) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара It's A Beautiful Day - Marrying Maiden (coloured) (0630428094512) виниловая пластинка
Второй студийный альбом психоделической группы Its A Beautiful Day, выпущенный в 1970 году. В этом проекте основательницу Линду ЛаФламм заменил клавишник Фред Уэбб. Гитарист Grateful Dead Джерри Гарсия принял участие в записи двух треков, а участник Charlatans Ричард Олсен также принял участие в записи одного трека. Ремастированное американское переиздание 2025 года представлено на 180-граммовом виниле золотого цвета. Специально для RSD. It’s A Beautiful Day - американская рок-группа, образованная в 1967 году в Сан-Франциско, Калифорния. Коллектив стал одним из представителей психоделического рока и кантри-рока эпохи расцвета хиппи. Изначально коллектив назывался Sausalito-San Francisco и The Committee, но в 1969 году получил своё окончательное название.
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