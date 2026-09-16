Top.Mail.Ru
Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - фото 1
Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - фото 2
Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - фото 3
Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - фото 4
Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - фото 5
Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - фото 6
Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - фото 7
Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - фото 8
Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rachel Chinouriri
Альбом (сингл)
Better Off Without
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - фото 1
  • Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - фото 2
  • Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - фото 3
  • Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - фото 4
  • Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - фото 5
  • Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - фото 6
  • Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - фото 7
  • Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - фото 8
  • Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707884
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732526854]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rachel Chinouriri
Альбом (сингл)
Better Off Without
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
All I Ever Asked, Happy Ending, Better Off Without, Fall Right Out Of Love
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка

Дебютный альбом британской певицы и композитора Рэйчел Чинурири, выпущенный в 2022 году. Альбом получил положительные отзывы за свою искренность и эмоциональную глубину. В нем сочетаются элементы инди-попа и альтернативной музыки, а тексты песен часто затрагивают темы любви, потери и самопознания.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732526854]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rachel Chinouriri
Альбом (сингл)
Better Off Without
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
All I Ever Asked, Happy Ending, Better Off Without, Fall Right Out Of Love
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом британской певицы и композитора Рэйчел Чинурири, выпущенный в 2022 году. Альбом получил положительные отзывы за свою искренность и эмоциональную глубину. В нем сочетаются элементы инди-попа и альтернативной музыки, а тексты песен часто затрагивают темы любви, потери и самопознания.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rachel Chinouriri - Better Off Without (EP) (V10) (5021732526854) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...