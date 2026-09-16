Top.Mail.Ru
Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - фото 1
Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - фото 2
Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - фото 3
Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - фото 4
Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - фото 5
Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - фото 6
Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - фото 7
Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - фото 8
Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Best Of The Roulette Years
Жанр
Swing
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - фото 1
  • Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - фото 2
  • Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - фото 3
  • Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - фото 4
  • Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - фото 5
  • Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - фото 6
  • Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - фото 7
  • Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - фото 8
  • Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707880
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732537720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Best Of The Roulette Years
Жанр
Swing
Трек-лист
Splanky, Flight Of The Foo Birds, Whirly Bird, Lullaby Of Birdland, Anything Goes, Jive At Five, The Kid From Red Bank, Cute, You Go To My Head, One OClock Jump
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка

Сборник записей, который включает лучшие композиции, записанные под лейблом Roulette в 1950-х и начале 1960-х годов. Этот период считается одним из самых продуктивных и творческих в карьере Бэйси.

Отзывы о товаре Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732537720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Best Of The Roulette Years
Жанр
Swing
Трек-лист
Splanky, Flight Of The Foo Birds, Whirly Bird, Lullaby Of Birdland, Anything Goes, Jive At Five, The Kid From Red Bank, Cute, You Go To My Head, One OClock Jump
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сборник записей, который включает лучшие композиции, записанные под лейблом Roulette в 1950-х и начале 1960-х годов. Этот период считается одним из самых продуктивных и творческих в карьере Бэйси.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Count Basie - Best Of The Roulette Years (coloured) (5021732537720) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...