Top.Mail.Ru
Villain Of The Story - Divided (coloured) (4260639461658) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Villain Of The Story - Divided (coloured) (4260639461658) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Villain Of The Story - Divided (coloured) (4260639461658) виниловая пластинка - фото 1
Villain Of The Story - Divided (coloured) (4260639461658) виниловая пластинка - фото 2
Villain Of The Story - Divided (coloured) (4260639461658) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Villain Of The Story
Альбом (сингл)
Divided
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Villain Of The Story - Divided (coloured) (4260639461658) виниловая пластинка - фото 1
  • Villain Of The Story - Divided (coloured) (4260639461658) виниловая пластинка - фото 2
  • Villain Of The Story - Divided (coloured) (4260639461658) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707875
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Villain Of The Story - Divided (coloured) (4260639461658) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Out Of Line
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Out Of Line
Barcode
[4260639461658]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Villain Of The Story
Альбом (сингл)
Divided
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Never Again, Jester, Karma, Under My Skin, Losing Control, Wrong, Dont Go, Divided
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Villain Of The Story - Divided (coloured) (4260639461658) виниловая пластинка

Альбом группы Villain Of The Story, выпущенный в 2016 году. Группа известна своим сочетанием пост-хардкора и мелодичного металкора, и их музыка часто исследует темы борьбы, самоидентификации и эмоциональных конфликтов.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Villain Of The Story - Divided (coloured) (4260639461658) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Out Of Line
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Out Of Line
Barcode
[4260639461658]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Villain Of The Story
Альбом (сингл)
Divided
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Never Again, Jester, Karma, Under My Skin, Losing Control, Wrong, Dont Go, Divided
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом группы Villain Of The Story, выпущенный в 2016 году. Группа известна своим сочетанием пост-хардкора и мелодичного металкора, и их музыка часто исследует темы борьбы, самоидентификации и эмоциональных конфликтов.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Villain Of The Story - Divided (coloured) (4260639461658) виниловая пластинка – стоимость товара 4270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...