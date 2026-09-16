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Villain Of The Story - Bloodshot/ Ashes (coloured) (4260639461962) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Villain Of The Story - Bloodshot/ Ashes (coloured) (4260639461962) виниловая пластинка

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Villain Of The Story - Bloodshot/ Ashes (coloured) (4260639461962) виниловая пластинка - фото 1
Villain Of The Story - Bloodshot/ Ashes (coloured) (4260639461962) виниловая пластинка - фото 2
Villain Of The Story - Bloodshot/ Ashes (coloured) (4260639461962) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Villain Of The Story
Альбом (сингл)
Bloodshot/ Ashes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Villain Of The Story - Bloodshot/ Ashes (coloured) (4260639461962) виниловая пластинка - фото 1
  • Villain Of The Story - Bloodshot/ Ashes (coloured) (4260639461962) виниловая пластинка - фото 2
  • Villain Of The Story - Bloodshot/ Ashes (coloured) (4260639461962) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707874
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Villain Of The Story - Bloodshot/ Ashes (coloured) (4260639461962) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Out Of Line
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Out Of Line
Barcode
[4260639461962]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Villain Of The Story
Альбом (сингл)
Bloodshot/ Ashes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Enough, Labrat, Bloodshot, Stuck, Burn The Foundation, True Obsession, Something To Feel, Breathe, The Dark Side, Ashes, Lying To Myself, Too Far Gone, Suffer, Who Ive Become, An Empty Room, Decay, Without You, Peace Of Mind
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Villain Of The Story - Bloodshot/ Ashes (coloured) (4260639461962) виниловая пластинка

Альбом группы Villain Of The Story, выпущенный в 2021 году. Группа известна своим сочетанием пост-хардкора и альтернативного рока, и в этом альбоме они продолжают развивать свой характерный звук.

Отзывы о товаре Villain Of The Story - Bloodshot/ Ashes (coloured) (4260639461962) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Out Of Line
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Out Of Line
Barcode
[4260639461962]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Villain Of The Story
Альбом (сингл)
Bloodshot/ Ashes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Enough, Labrat, Bloodshot, Stuck, Burn The Foundation, True Obsession, Something To Feel, Breathe, The Dark Side, Ashes, Lying To Myself, Too Far Gone, Suffer, Who Ive Become, An Empty Room, Decay, Without You, Peace Of Mind
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом группы Villain Of The Story, выпущенный в 2021 году. Группа известна своим сочетанием пост-хардкора и альтернативного рока, и в этом альбоме они продолжают развивать свой характерный звук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Villain Of The Story - Bloodshot/ Ashes (coloured) (4260639461962) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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