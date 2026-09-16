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The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка

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The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка - фото 1
The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка - фото 2
The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка - фото 3
The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка - фото 4
The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка - фото 5
The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Rembrandts
Альбом (сингл)
L.P.
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707869
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Omnivore
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Omnivore Recordings
Barcode
[0810075114867]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Rembrandts
Альбом (сингл)
L.P.
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
End Of The Beginning, Easy To Forget, My Own Way, Dont Hide Your Love, Drowning In Your Tears, This House Is Not A Home, April 29, Lovin Me Insane, There Goes Lucy, As Long As I Am Breathing, Call Me, Comin Home, What Will It Take, The Other Side Of Night, Ill Be There For You (Theme From Friends), Turn Me On (Demo), Perfect Line (Demo), Wait For Me (Demo), You Make Me Feel (Demo)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка

Второй студийный альбом американской рок-группы The Rembrandts, выпущенный в 1995 году. Группа наиболее известна благодаря своей песне Ill Be There for You, которая стала темой для популярного телешоу Friends.. Альбом L.P. включает в себя такие треки, как Just the Way It Is, Baby и Someone, и демонстрирует их характерный поп-рок звук с мелодичными гармониями и запоминающимися припевами. Альбом не достиг такой же популярности, как их дебютный альбом, но все же был положительно воспринят критиками и фанатами.



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Omnivore
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Omnivore Recordings
Barcode
[0810075114867]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Rembrandts
Альбом (сингл)
L.P.
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
End Of The Beginning, Easy To Forget, My Own Way, Dont Hide Your Love, Drowning In Your Tears, This House Is Not A Home, April 29, Lovin Me Insane, There Goes Lucy, As Long As I Am Breathing, Call Me, Comin Home, What Will It Take, The Other Side Of Night, Ill Be There For You (Theme From Friends), Turn Me On (Demo), Perfect Line (Demo), Wait For Me (Demo), You Make Me Feel (Demo)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Второй студийный альбом американской рок-группы The Rembrandts, выпущенный в 1995 году. Группа наиболее известна благодаря своей песне Ill Be There for You, которая стала темой для популярного телешоу Friends.. Альбом L.P. включает в себя такие треки, как Just the Way It Is, Baby и Someone, и демонстрирует их характерный поп-рок звук с мелодичными гармониями и запоминающимися припевами. Альбом не достиг такой же популярности, как их дебютный альбом, но все же был положительно воспринят критиками и фанатами.


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Доставка
Отзывы


The Rembrandts - L.P. (coloured) (0810075114867) виниловая пластинка - купить по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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