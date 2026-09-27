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Corrosion Of Conformity - No Cross No Crown (coloured) (0727361424336) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Corrosion Of Conformity - No Cross No Crown (coloured) (0727361424336) виниловая пластинка

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Corrosion Of Conformity - No Cross No Crown (coloured) (0727361424336) виниловая пластинка - фото 1
Corrosion Of Conformity - No Cross No Crown (coloured) (0727361424336) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Corrosion Of Conformity
Альбом (сингл)
No Cross No Crown
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Corrosion Of Conformity - No Cross No Crown (coloured) (0727361424336) виниловая пластинка - фото 1
  • Corrosion Of Conformity - No Cross No Crown (coloured) (0727361424336) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707866
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Corrosion Of Conformity - No Cross No Crown (coloured) (0727361424336) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361424336]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Corrosion Of Conformity
Альбом (сингл)
No Cross No Crown
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Novus Deus, The Luddite, Cast the First Stone, No Cross, Wolf Named Crow, Little Man, Matres Diem, Forgive Me, Nothing Left To Say, Sacred Isolation, Old Disaster, E.L.M., No Cross No Crown, A Quest to Believe (A Call to the Void), Son and Daughter
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Corrosion Of Conformity - No Cross No Crown (coloured) (0727361424336) виниловая пластинка

Десятый студийный альбом американской рок-группы Corrosion of Conformity, выпущенный 20 января 2018 года. Альбом стал значимым релизом для группы, так как в него вернулся вокалист и гитарист Pepper Keenan, который был частью состава на протяжении их классических альбомов 1990-х.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361424336]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Corrosion Of Conformity
Альбом (сингл)
No Cross No Crown
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Novus Deus, The Luddite, Cast the First Stone, No Cross, Wolf Named Crow, Little Man, Matres Diem, Forgive Me, Nothing Left To Say, Sacred Isolation, Old Disaster, E.L.M., No Cross No Crown, A Quest to Believe (A Call to the Void), Son and Daughter
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Десятый студийный альбом американской рок-группы Corrosion of Conformity, выпущенный 20 января 2018 года. Альбом стал значимым релизом для группы, так как в него вернулся вокалист и гитарист Pepper Keenan, который был частью состава на протяжении их классических альбомов 1990-х.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Corrosion Of Conformity - No Cross No Crown (coloured) (0727361424336) виниловая пластинка - стоимость товара 5250 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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