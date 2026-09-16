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Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка

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Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 1
Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 2
Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 3
Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 4
Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rhiannon Giddens, Justin Robinson
Альбом (сингл)
What Did The Blackbird Say To The Crow
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 1
  • Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 2
  • Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 3
  • Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 4
  • Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707853
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nonesuch
Barcode
[0075597896756]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rhiannon Giddens, Justin Robinson
Альбом (сингл)
What Did The Blackbird Say To The Crow
Жанр
Кантри
Трек-лист
Rain Crow, Browns Dream, Hook and Line, Pumpkin Pie, Ducks Eyeball, Ryestraw, Little Brown Jug, Going to Raleigh, Country Waltz, Molly Put the Kettle On, Fly Around My Pretty Little Miss, John Henry, Love Somebody, Ebenezer, Old Joe Clark, Old Molly Hare, Marching Jaybird, Walkin in the Parlor
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка

Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nonesuch
Barcode
[0075597896756]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rhiannon Giddens, Justin Robinson
Альбом (сингл)
What Did The Blackbird Say To The Crow
Жанр
Кантри
Трек-лист
Rain Crow, Browns Dream, Hook and Line, Pumpkin Pie, Ducks Eyeball, Ryestraw, Little Brown Jug, Going to Raleigh, Country Waltz, Molly Put the Kettle On, Fly Around My Pretty Little Miss, John Henry, Love Somebody, Ebenezer, Old Joe Clark, Old Molly Hare, Marching Jaybird, Walkin in the Parlor
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rhiannon Giddens; Justin Robinson - What Did The Blackbird Say To The Crow (0075597896756) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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