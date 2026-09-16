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Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка

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Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка - фото 1
Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка - фото 2
Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка - фото 3
Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка - фото 4
Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка - фото 5
Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка - фото 6
Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка - фото 7
Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Park Hye Jin
Альбом (сингл)
Before I Die
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка - фото 1
  • Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка - фото 2
  • Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка - фото 3
  • Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка - фото 4
  • Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка - фото 5
  • Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка - фото 6
  • Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка - фото 7
  • Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707851
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429151480]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Park Hye Jin
Альбом (сингл)
Before I Die
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Lets Sing Lets Dance, I Need You, Before I Die, Good Morning Good Night, Me Trust Me, Where Did I Go, Never Give Up, Can I Get Your Number, Whatchu Doin Later, Sex With Me (DEFG), Where Are You Think, Never Die, Hey, Hey, Hey, Sunday ASAP, I Jus Wanna Be Happy, Y Dont U, Clouds
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка

Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429151480]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Park Hye Jin
Альбом (сингл)
Before I Die
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Lets Sing Lets Dance, I Need You, Before I Die, Good Morning Good Night, Me Trust Me, Where Did I Go, Never Give Up, Can I Get Your Number, Whatchu Doin Later, Sex With Me (DEFG), Where Are You Think, Never Die, Hey, Hey, Hey, Sunday ASAP, I Jus Wanna Be Happy, Y Dont U, Clouds
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Park Hye Jin - Before I Die (coloured) (5054429151480) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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